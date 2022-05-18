عرضت أودي الكويت، الممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، أحدث سياراتها الرياضية الفاخرة، سيارة أودي RS3 الجديدة كليا.



وتوفر سيارة RS3 الجديدة أعلى مستويات ديناميكية القيادة وأفضل أرقام الأداء في فئتها، حيث تتسارع من السكون الى 100 كم/س في 3.8 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 290كم/س، وتأتي مجهزة بموزع عزم الدوران RS، وإطارات شبه ملساء، وأوضاع القيادة الخاصة بطرازات RS.



وتزود السيارة بمحرك خماسي الاسطوانات بقوة 400 حصان والذي يوفر أداة فائقا وتسارعا كبيرا مع صوت قوي وممتع. ويوفر هذا المحرك حاليا عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر ويستجيب بشكل أسرع من الطرازات السابقة، أما على المستوى البصري، فتبرز السمات الرياضية الخاصة بسيارة RS3 بفضل هيكلها العريض ونظام العادم الرياضي RS وشاشات ركن القيادة المماثلة للشاشات الموجودة في سيارات السباق.



إملير أرناوتوفيتش، مدير التسويق في أودي الشرق الأوسط قال: اتخذ التقدم منحى جديدا مع سيارة RS3. وتوفر السيارة أداء استثنائيا في فئتها، وتأتي مزودة بمحرك خماسي الاسطوانات وتصميم المقصورة والتصميم الخارجي الخاص بطرازات RS، مما يوفر للعملاء إمكانية الانضمام لملاك طرازات أودي سبورت، هذه السيارة مخصصة لعشاق السيارات الرياضية، ويسرنا عرضها في منطقة وصلت فيها ثقافة السيارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.



ويتوفر من سيارة RS3 الجديدة كليا طراز الصالون وسبورتباك مع مجموعات متنوعة من التجهيزات، مما يتيح للعملاء اختيار الطراز الذي يعكس تفضيلاتهم الخاصة وتجربة القيادة ومستوى التجهيزات الذي يرغبون فيه، ويمكن للعملاء الآن طلب السيارة.



يشار إلى أن طرازات أودي وأودي سبورت معروضة ومتوفرة لتجربة القيادة 6 أيام في الأسبوع، لدى معرض أودي الكويت الكائن في منطقة الشويخ الصناعية - طريق الجهراء (شارع البيبسي) أثناء الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء من يوم السبت الى الخميس.