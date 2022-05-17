أكد أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.مرضي العياش، أنه ولله الحمد لم تسجل أي إصابة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين جراء سقوط أحد الألواح الزجاجية في المبنى الجنوبي لكلية الآداب بالحرم الجامعي في مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية ظهر اليوم.

وأضاف ان إدارة الأمن والسلامة قامت فورا بتأمين المكان حفاظا على سلامة مرتادي الكلية، موضحا أنه جار بحث أسباب تحطم الزجاج من قبل الإدارات المعنية بهذا الشأن إضافة إلى فحص بقية الألواح الزجاجية للتأكد من سلامتها وجودتها، متمنيا السلامة للجميع.