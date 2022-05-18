بين المساحات الخضراء وبركة من الماء، وجدت الطيور ملاذا آمنا وبيئة مناسبة لها في منزل بشرق العاصمة السودانية الخرطوم حول مالكه جزءا منه إلى محمية طبيعية.



ومن محميته الطبيعية التي أطلق عليها اسم «المارشال» والممتدة على 400 متر مربع، قال أكرم يحيى البالغ 45 عاما لوكالة فرانس برس «لدي شغف بالطيور، وأردت أن أهيئ لها بيئة مثالية تحاكي بيئتها الطبيعية».



وأقام يحيى محمية «المارشال» قبل أربعة أعوام في الفناء الأمامي لمنزله، حيث بنى عشرات بيوت الطيور، وصنع موطنا بيئيا لها يضم مزرعة خضراء وفتحات للتبريد في ظل حرارة السودان الحارقة.



ويعيش في محميته مائة طائر من 13 نوعا مختلفا، من بينها ببغاوات ذات عنق دائري وأخرى ذات ردف أحمر، إضافة إلى طيور الروزيلا.