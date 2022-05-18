الشارقة ـ يوسف غانم



القراءة نشاط ملهم ومفيد للكبار والصغار في كل الأوقات، ويمثل «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تستمر انشطة وبرامج دورته الـ 13 حتى 22 الجاري، مناسبة لتجديد مكتبات الأطفال في المنازل، وبحث أشكال القراءة وتقنياتها، وكيفية تحفيز الأطفال، وغرس حب المطالعة في نفوسهم منذ الصغر.



ومن بين أشكال القراءة التي يحث المختصون على تجربتها من قبل الوالدين، القراءة لأطفالهم قبل النوم، ويمكن تقديم 5 أسباب توضح أهمية هذا الشكل من القراءة وأثره الإيجابي على تعزيز صلة الطفل بالكتاب في المستقبل.



تعزيز العاطفة بين الطفل وأسرته



ترى الناشرة والباحثة التربوية العمانية د.فاطمة اللواتي، صاحبة دار مياسين للنشر، أن القراءة للأطفال قبل النوم تعزز الترابط العاطفي بين الطفل ووالديه، وتنمي العلاقة الإيجابية بين الطرفين وتنقل إلى الطفل القيم وتشعره بحنان الأم وعطف الأب، كما يجعلهما هذا النشاط يرتبطان في وعي الطفل بمتعة القراءة ودهشتها.



وتضيف اللواتي أن القراءة للطفل قبل النوم من قبل أحد الوالدين، تحفز الطفل على طرح التساؤلات وتدفعه إلى البحث عن تفسيرات منطقية لما يصغي إليه من قصص، وتنمي لديه الرغبة في الاكتشاف وحب المعرفة، ونصحت الناشرة اللواتي بانتقاء الكتب المناسبة للقراءة قبل النوم، بحيث لا تحوي قصصا تثير الرعب في نفس الطفل أو تجلب له الكوابيس المزعجة.



القراءة مدى الحياة



في هذا السياق، تشير دراسات أكاديمية إلى أن القراءة للطفل قبل النوم تبني في وعيه صلة عاطفية تجاه القراءة تستمر معه في مراحله العمرية المختلفة طوال حياته، وتنمي مهاراته الحسية المختلفة، وتجعله يتفوق في مرحلة التحصيل الدراسي على أقرانه.



تنمية مهارة التركيز



وتعد القراءة من الأنشطة التي تتطلب انتباه الحواس والتركيز من أجل الربط بين الكلمات والجمل، حتى يتحقق فهم المعنى الذي تشير إليه السطور المقروءة عند الإصغاء إليها، لذلك فإن من شأن القراءة للطفل قبل النوم أن ينمي لديه مهارة التركيز والإصغاء، ويعزز قدرته على الربط بين الأحداث المتسلسلة في القصة التي يستمع إليها.



المساعدة على النوم



كما لا تخلو ثقافات الشعوب من حكايات ما قبل النوم التي ترويها الأمهات أو الجدات للأطفال، لمساعدتهم على الاسترخاء والاستعداد للنوم، وهذا ما يمكن أن تفعله القراءة للأطفال قبل النوم، حيث تجعلهم ينصتون بتركيز ويصغون إلى من يقرأ لهم، إلى أن تغمض أجفانهم ويأخذهم النوم.