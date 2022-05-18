نسبة الأراضي القابلة للسكن تبلغ 85٪؜ من مساحة الدولة

عدد الطلبات الإسكانية يبلغ 94 ألف طلب إسكاني وهناك 8 آلاف زيجة سنويا ما يعني أنه خلال 10 أعوام سنحتاج لكويت جديدة لتلبية 170 ألف طلب إسكاني



قال مرشح انتخابات المجلس البلدي المحامي احمد المسيطير: ان مايحدث اليوم من متاجرة بأهم احتياجات الأسرة الأساسية وهي السكن أمر مرفوض.. و قال في تصريح صحافي: من واجبنا في المجلس البلدي تحرير المزيد من الأراضي من أجل استقرار المجتمع.



وقال المحامي المسيطير في تصريح صحافي ان كلفة السكن للمواطن حديث الزواج تبلغ 500 دينار شهريا وبذلك يتحمل 120 الف دينار على مدى 20 عاما.



واضاف في حديثه حول ازمة االسكن في الكويت : منذ الستينيات حتي العام 2022 لدينا 144 الف بيت حسب احصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فيما يبلغ عدد الطلبات 94 الف طلب اسكاني وهناك 8 الاف زيجة سنويا وهو ما يعني انه خلال 10 اعوام نحن بحاجة الى كويت جديدة بما يمكننا من تلبية 170 الف طلب اسكاني .



واردف مرشح الدائرة الرابعة بالقول : من غير المقبول تجاهل هذه القضية الحيوية لجميع المواطنين، لافتا الى ان الحل يكمن في تحرير الاراضي وتسليمها الى مؤسسة الرعاية السكنية وان هذا الدور الذي سيتم تبنيه في المجلس المقبل حال نيله ثقة ابناء دائرته .



واكد المسيطير ان الكويت لانعاني من اشكالية بالاراضي خاصة وان نسبة الاراضي القابلة للسكن تبلغ 85 ٪؜من مساحة الدولة وهو ما يستلزم ارادة وعزما على انهاء مشكلة الاسكان، مشددا على ان المتاجرة بحاجات الأسرة الأساسية وهي السكن أمر مرفوض.