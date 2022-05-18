استقبل النائب العام المستشار ضرار علي العسعوسي، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، رئيس محكمة التمييز في الجمهورية التركية محمد أكارجا والوفد المرافق له، حيث تم بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وقد حضر الاجتماع السفيرة عائشة كوتياك سفيرة الجمهورية التركية لدى البلاد والمستشار بمحكمة التمييز عادل العيسى - مرافق الوفد الزائر.

كما حضر من النيابة العامة المحامين العامين مبارك الرفاعي رجيب الرجيب ، فهد العتيقي.

وفي ختام الاجتماع تم تبادل الهدايا التذكارية بين المستشار النائب العام ورئيس محكمة التمييز بالجمهورية التركية.