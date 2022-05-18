دعا النائب خالد العتيبي، مديري المؤسسات التعليمية بالتجاوب مع مطالب الاتحادات الطلابية والروابط المنبثقة عنها، مؤكدا أن الاتحادات الطلابية هي حلقة الوصل بين الطلاب الدارسين وإدارة الجامعة أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

وزاد العتيبي أنه من ضمن هذه المطالب المستحقة إعادة صرف المكافآت المتوقفة منذ ثلاث سنوات والمتعلقة بالتخصصات النادرة ومكافآت التفوق.



واختتم العتيبي تصريحه قائلا إن قانون 10 لسنة 1995 ينظم عملية صرف مكافآت طلبة الجامعة والتطبيقي بجميع فئاتها، مبيناً أن الامتناع عن صرفها أو التعامل معها بمزاجية أمر مرفوض ويحاسب عليه القانون، وعلى الجميع أن يساعد أبناءنا الطلبة بدلا من احباطهم في بداية مشوارهم العملي.