دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاربعاء، حلف شمال الاطلسي (ناتو) الى احترام مخاوف بلاده بشأن انضمام السويد وفنلندا الى الحلف.

وقال اردوغان في كلمة امام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي "كعضو في الحلف لن نوافق على اي توسع يمكن ان يجعل التحالف العسكري اقل امنا وايضا يضر بأمنه".

واضاف "من غير المتسق السعي للحصول على موافقة تركيا عندما يدعمون عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني وذراعه في سوريا وحدات الحماية الشعبية الارهابية".

واعتبر ان تركيا تعد من اكبر الدول التي تدعم انشطة حلف (ناتو) بيد ان ذلك لا يعني اننا سنوافق على كل اقتراح دون شك مؤكدا ان توسيع الحلف يمكن ان ينجح اذا تم احترام "حساسيات" تركيا.

وشدد على ان تركيا بحاجة الى حماية حدودها من الجماعات "الارهابية" مشيرا الى ان السويد رفضت طلب تركيا تسليم "الارهابيين" لكنها "تجرأت" على طلب عضوية (ناتو).

ومن المقرر ان يزور كبار ممثلي السويد وفنلندا تركيا في الايام المقبلة لاجراء محادثات رسمية حول انضمام الدولتين الى حلف (ناتو).

وتأتي تصريحات اردوغان بعد ان تسلم الامين العام لحلف (ناتو) ينس ستولتنبرغ في وقت سابق اليوم طلبا رسميا لانضمام فنلندا والسويد للحلف.