عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعداداتها لانتخابات المجلس البلدي، قامت وزارة التربية وبمتابعة وتعليمات من وكيلها د.علي اليعقوب، بتوفير 760 عاملا وعاملة نظافة لتنظيف وتجهيز المدارس للعرس الديمقراطي الذي سيقام بعد غدٍ السبت في 76 مدرسة .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان مدارس ثلاثة مناطق تعليمية تم توفير العمالة لها عن طريق الشركات تعاقدت معها وزارة التربية، منوهةً الى أن الثلاث مناطق الاخرى تم توفير لها مساعدي منفذي الخدمة الذين تم تعيينهم مؤخراً .

وذكرت المصادر ان وزارة التربية تقوم مساء اليوم الخميس وبعد نهاية الدوام بتسليم المدارس الى وزارة الداخلية، مشيرةً الى ان القيادات التربوية تكثف جهودها للانتهاء من عملية التجهيز وذلك حسب الخطة الموضوعة من قبل الوزير د.علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب .