يستضيف مختبر الألعاب الأردني، أحد مشروعات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، المؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الالكترونية، وذلك ضمن فعاليات قمة صناعة الألعاب الإلكترونية الـ 11 ، بالتعاون مع رابطة صانعي الألعاب الإلكترونية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم الأربعاء عن مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية صائب الحسن قوله إن المؤتمر يشكل فرصة كبيرة لاطلاع الشباب الأردني ومطوري الالعاب الالكترونية في المملكة على آخر المستجدات في هذا المجال والمساهمة بوضع الأردن على خريطة الصناعة، وتعزيز دوره كمركز اقليمي لهذا القطاع في المنطقة ، مؤكدا أن الصندوق سيدعم مشاركة مطوري الألعاب من الشباب الأردني.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة ميس الورد، نور خريس، الشريك التقني لمختبر الالعاب الاردني، أن المؤتمر يستضيف شركات عالمية متخصصة بصناعة وتكنولوجيا الألعاب الإلكترونية الخاصة بالموبايل ومجموعة من المتحدثين العالميين ليتحدثوا عن آخر ما توصل إليه عالم صناعة الألعاب الإلكترونية من تكنولوجيا وطرق نشر وتسويق وتحقيق إيرادات.

وأكد أن المؤتمر فرصة للمطور الأردني والعربي والعالمي للتواصل، من خلال ورش العمل والنقاشات مع الشركات والمتحدثين المشاركين ، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن الفائزين بمسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية للعام الثاني عشر على التوالي.

ولفت إلى أن المؤتمر يتضمن للعام الثالث، مسابقة عالمية لأفضل المطورين المستقلين، تعطي الفرصة للمطور المستقل لعرض لعبة على مجموعة من كبار المتخصصين أو الشركاء الاستراتيجيين أو المستثمرين، متوقعا حضور500 مشارك لفعاليات المؤتمر.

يشار إلى أن مختبر الألعاب الأردني، يعقد قمة صناعة الألعاب الإلكترونية منذ عام 2011 بشكل سنوي.