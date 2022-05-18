بدأت شركة خدمات الدفع الإلكتروني الأمريكية ماستر كارد اختبار نظام مدفوعات جديد يعتمد على التعرف على ملامح الوجه بدلا من بطاقات الدفع الإلكترونية أو الهواتف الذكية أو الأرقام السرية.

وقالت الشركة الأمريكية إن النظام الجديد المعروف باسم "برنامج الدفع البيومتري" سيتيح استخدام تطبيق هاتف ذكي لدى متاجر التجزئة لمسح ملامح وجه المتسوقين للوصول إلى حساباتهم المصرفية وتحصيل قيمة المشتريات منها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التقنية تشبه تقنية" فيس آي.دي" المستخدمة في هواتف آيفون الذكية سواء لفتح الهاتف الذكي أو للموافقة على خصم قيمة مشتريات المستخدم باستخدام الهاتف الذكي.

وقال أجاي بهالا رئيس قطاع ماستر كارد سايبر أند إنتيليجانس في مقابلة "عندما تفشت الجائحة رأينا الجميع يتحولون إلى الخدمات الرقمية وتبنى المستهلكون التقنيات الجديدة... وطلب المستهلكون في مختلف أنحاء العالم منا توفير مثل هذه التكنولوجيا أثناء تسوقهم من المتاجر الحقيقية".

وقالت ماستر كارد إن البرنامج التجريبي لهذا النظام الجديد بدأ خلال الأسبوع الحالي في خمسة متاجر من سلسلة سان مارش في مدينة ساو باولو البرازيلية. وستستخدم المتاجر تطبيقا طورته شركة "باي فيس" البرازيلية الناشئة والتي تدعمها ماستر كارد كجزء من برنامجها المعروف باسم "ستارت باث".