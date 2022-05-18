في بداية محاكمته، اعترف رجل متهم بترويع مدينة نرويجية العام الماضي باستخدام قوس وسهم وسكين بطعن خمسة أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النرويجية.

وعلى الرغم من أن معظم التركيز انصب على القوس والسهم عند حدوث الواقعة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كانت الإصابة بجروج ناجمة عن السكين هي السبب وراء وفاة جميع من قام بطعنهم . وقد قٌتل معظم الضحايا في منازلهم. وأصيب ثلاثة أخرون. كما يتهم الرجل بإلقاء سكين على ثلاثة من رجال الشرطة.

ويأمل الادعاء في وضع المشتبه به في منشآة نفسية، حيث قال إنه يعاني من خلل عقلي وليس مسؤولا عن أفعاله وقت الهجمات.