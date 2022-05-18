يمشي المطرب الأردني منير زايد في الشوارع ويغني للمارة والباعة وأصحاب المتاجر، ويحاول أن يرسم بألحانه ابتسامة على وجوههم.

نشأ زايد وترعرع وسط أعمامه الموسيقيين وأحب الغناء منذ الصغر. ونشط أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم قرر الدمج بين الغناء للناس في الشوارع وووسائل التواصل الاجتماعي حيث يصور ردود الفعل على غنائه بالكاميرا وينشرها في مقاطع فيديو.

ويقول إن الناس يذهبون في العادة إلى الحفلات الموسيقية، لكن خطرت بباله فكرة أن يذهب ويغني هو للناس.

وتحصلت مقاطع الفيديو التي صورها في الأردن والخارج على ملايين المشاهدات على تطبيقي تيك توك وإنستجرام.

وعلى الرغم من أن دراسته في مجال الإعلام، يقضي زايد كل وقته في العمل بالموسيقى وتنمية مبادرته.

وتحدث أحمد شديد وهو صاحب متجر عن انطباعه قائلا "تفاجأت أنا ما شفت إلا هو بيغني، وما شاء الله عنه يعني بسطني.. بصراحة كنت هيك بأفكر وأجى زال تفكيري بالصوت ما شاء الله عنه".

من جهته قال كمال صوالحة وهو موظف في متجر "لما فات على فكرة قشعر بدني. صوته كثير حلو من غير موسيقى ومن غير ألحان وصوته هيك ما شاء الله يعني فنان فنان. ما شاء الله".