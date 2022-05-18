عبر الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين المصريين عن تمنياته بالشفاء العاجل للفنانة أنغام وتجاوز أزمتها الصحية الطارئة.

وأجرت الفنانة أنغام قبل يومين عملية جراحية في الكتف بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة بأوتار الكتف.

وكتب هاني شاكر على حسابه بموقع إنستجرام: "خالص تمنياتي القلبية بالشفاء العاجل إلى الصديقة الغالية والفنانة الكبيرة أنغام وإن شاء الله ترجعي قريباً تمتعي جمهورك الكبير بفنك الراقي".

وطرحت أنغام مؤخرا أغنية "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.