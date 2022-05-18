أعلن وزير النقل في سنغافورة، إي.إسواران، أن الدولة المدينة سوف تسعى جاهدة لإبقاء حدودها مفتوحة والبقاء على اتصال بباقي العالم حتى إذا ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال إسواران اليوم الأربعاء في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" للأنباء إن جزيرة سنغافورة تعلمت من تجاربها السابقة في التعامل مع متحورات كورونا. وعندما تفشى المتحور أوميكرون، لم تتراجع سنغافورة عن خطط رفع القيود، بل قررت الانتظار لترى الكيفية التى تسير بها الأمور، مشيرا إلى أن مواجهة الوباء في ذلك الوقت اختلفت عن التدابير التي تم اتخاذها وقت تفشي المتحور دلتا.

وصرح إسواران، على هامش قمة شانجي للطيران: "لقد تعلمنا جميعا التأقلم ... لدينا المزيد من الأدوات في الجعبة ... الأمر حقا يتعلق بتقييم الموقف والمخاطر ثم الرد بشكل محسوب".

يشار إلى أن سنغافورة كانت من أوائل الدول في آسيا التي أعادت فتح حدودها، حيث سمحت في البداية بدخول الأشخاص الحاصلين على التطعيم بالكامل من دول محددة أواخر العام الماضي دون الحجر الصحي في محاولة للمساعدة في إنعاش قطاعي الطيران والسياحة في البلاد.

وتمت بعد ذلك إزالة القيود الأخرى تدريجيا، ويسعى مطار شانجي حاليا إلى الوفاء بالطلب.