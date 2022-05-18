أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم في كافة أقاليم كوريا الجنوبية ومدنها الرئيسية خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب التعافي الاقتصادي وارتفاع أسعار الوقود.

وذكر مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي أن معدل تضخم أسعار المستهلك ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8ر3% مقابل 5ر3% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ومن بين الأقاليم والمدن الرئيسية الـ 17 في كوريا الجنوبية ارتفع معدل التضخم في جزيرة جيجو إلى 7ر4% لتكون الأعلى في معدل التضخم وتلاها إقليم جانج وون وسجل 5ر4%، في حين كان المعدل في سول هو الأقل وبلغ 3ر3% سنويا بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتشهد كوريا الجنوبية تضخما مرتفعا لأسعار المستهلك على خلفية التعافي الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي نيسان/أبريل الماضي ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8ر4% سنويا، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ أكثر من 13 عاما. وكانت الأسعار قد زادت في آذار/مارس الماضي بنسبة 1ر4%.