توقع تقرير أعدته شركة وود ماكينزي ليمتد للاستشارات وصول إجمالي الإنفاق العالمي على محطات طاقة الرياح البحرية إلى تريليون دولار بحلول عام 2031، في إطار التوسع في الاعتماد على تكنولوجيا الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف مكافحة التغير المناخي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير القول إنه بحلول 2030 ستمتلك 24 دولة محطات طاقة رياح بحرية بقدرة إجمالية تصل إلى 330 جيجاوات، مقابل محطات بحرية بقدرة 34 جيجاوات في 9 دول فقط بنهاية .2020 وسيصل الإنفاق التراكمي على إقامة هذه المحطات على مستوى العالم إلى تريليون دولار بحلول .2031

وقال سورين لاسن أحد محللي وود ماكينزي الذين أعدوا التقرير إنه بعد أن أصبحت محطات طاقة الرياح البحرية أكثر انتشارا كجزء من نظام الطاقة، تتطلع شركات المرافق والحكومات إلى ما هو أبعد من التكاليف المنخفضة عند اتخاذ قرار بشأن المصدر التي سيتم منه شراء توربينات طاقة الرياح.