أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستات" تسجل الميزان التجاري لإيطاليا عجزا خلال آذار/مارس الماضي مقابل فائضا خلال الشهر نفسه من العام الماضي مع نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وذكر مكتب الإحصاء أن العجز التجاري خلال آذار/مارس الماضي بلغ 84 مليون يورو مقابل فائضا قدره 19ر5 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وزادت صادرات إيطاليا خلال آذار/مارس الماضي بنسبة 9ر22% سنويا في حين زادت الواردات بنسبة 8ر38% سنويا.

وزادت صادرات إيطاليا إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5ر23% في حين زادت إلى خارج الاتحاد بنسبة 2ر22%.

وعلى أساس شهري زادت صادرات إيطاليا نسبة 7ر1% في حين زادت الواردات بنسبة 3ر1% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.