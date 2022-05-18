أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الفرنسي أن معدل البطالة انخفض بصورة غير متوقعة خلال الربع الأول بصورة هامشية.

وتراجع معدل البطالة إلى 3ر7% في الربع المنتهى في آذار/مارس الماضي مقارنة بـ 4ر7% خلال الربع الذي انتهى في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا عدم تغيير معدل البطالة.

وكان معدل البطالة قد تراجع لأقل من 4ر7% خلال الربع الثاني من عام 2020، في ذروة جائحة كورونا.

وتراجع عدد العاطلين بواقع 18 ألف شخص خلال الربع الأول ليصل إلى 2ر2 مليون شخص. وارتفع معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما إلى 3ر16% خلال الربع الأول مقارنة بـ 0ر16% خلال الربع السابق.

وارتفع معدل التوظيف إلى 0ر68% خلال الربع الممتد حتى آذار/مارس الماضي مقارنة بـ 8ر67% خلال الربع الرابع.