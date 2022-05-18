قال رجل 24/ عاما/ كان قد أرسل إليه عن طريق الخطأ 3ر46 مليون ين (360 ألف دولار) من أموال الإغاثة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا من جانب البلدة التي يعيش بها غربي اليابان، إنه قامر بهذا المبلغ في نواد للقمار بالخارج، حسبما نقلت وكالة كيودو للأنباء عن مصادر مطلعة

ومن غير المرجح أن يتمكن الرجل من إعادة الأموال التي حولتها إليه بلدة "أبو" في مقاطعة ياماجوتشي عن طريق الخطأ ، بحسب محاميه.

وقال المحامي في مؤتمر صحفي إن الرجل أخبره أنه نقل الأموال من حسابه باستخدام هاتفه الذكي. وأوضح المحامي أن الرجل يعيش بمفرده ولا يعتقد أن أحدا آخر متورط في الأمر.

ويوم الخميس الماضي ، رفعت البلدة دعوى قضائية ضد الرجل للحصول على حوالي 51 مليون ين هي الأموال التي أرسلت إليه بالكامل بالإضافة إلى الرسوم القانونية. ووفقا للبلدة، رفض الرجل إعادة الأموال، قائلا إنها "نقلت من حسابي ولا يمكن إعادتها".

وأضاف: "سأكفر عن خطاياي".