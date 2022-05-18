أكد عمدة مدينة "ليانيونقانغ" ما شي قوانغ أن مشروع تكرير وتكامل الكيماويات في الصين يعد واحداً من أهم المشاريع الثلاثة الرئيسة المدعومة من قبل مجلس الدولة (مجلس الوزراء).

وأوضح قوانغ -في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا"- أن تشغيل المشروع يتحلى بأهمية كبيرة في تسريع تحول الهيكل الصناعي وترقيته في المدينة.

وأشارت الوكالة الصينية إلى أن المشروع دخل حيز التنفيذ وأنه سيحطم أرقاماً قياسية صينية في عدد من المجالات التكنولوجية، حيث بإمكانه توفير الطاقة المستهلكة بنسبة 15% تقريباً وتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليوني طن سنوياً.

وذكرت الوكالة أن استثمارات المشروع الواقع في مدينة "ليانيونقانغ" بمقاطعة "جيانغسو" في شرقي الصين تبلغ 67.7 مليار يوان (حوالي 10 مليارات دولار أمريكي)، ويقدر على معالجة 16 مليون طن من النفط الخام سنوياً.

ومن المتوقع أن يلعب المشروع دوراً رئيساً في مجال تكرير النفط الخام والهندسة الكيماوية الراقية ورفع المعدل المحلي للمنتجات الكيماوية الهامة.وتعتبر مدينة ليانيونقانغ قاعدة رئيسية للصناعة البتروكيماوية في الصين.