يعرض موظفو شركة سبيس إكس الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء بيع الأسهم عبر طرح خاص من شأنه تقدير طرح إيلون ماسك والشركة التي يملكها بنحو 125 مليار دولار، وفقا لمصادر مطلعة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها القول إن الأسهم معروضة عبر ما يسمى بعطاء الموظفين بسعر 70 دولارا للسهم الواحد.

ويعد العرض أفضل كثيرا من عرض بـ56 دولارا للسهم بشكل معدل خلال عملية بيع في تشرين الأول /أكتوبر، عندما بلغ التقييم نحو 100 مليار دولار.

وأفادت المصادر بأنه لم يتضح ما إذا كان ماسك يبيع الأسهم كجزء من عطاء الموظفين. ولم يتسن تحديد حجم العرض على الفور.