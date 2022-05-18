عبر الفنان المصري محمد سلام عن سعادته الكبيرة، بالنجاح الكبير الذي حققه الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي"،والذي خاض به ماراثون دراما رمضان 2022،مشيرا إلى أن نجاح شخصية "هجرس" التي جسدها خلال أحداث العمل فاق توقعاته.

وقال محمد سلام - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنني لم أكن أتوقع النجاح الكبير الذي حققته شخصية "هجرس" التي قدمتها على مدار الأجزاء الماضية من مسلسل "الكبير أوي"، الأمر الذي دفعني للتفكير في الاعتذار عن عدم المشاركة في الجزء السادس للعمل، حيث كنت قلقا من عدم حدوث تطور للشخصية، ولكن شاركت في نهاية الأمر ونال دوري في المسلسل استحسان الجمهور.

وأشار سلام إلى أنه سيواصل تقديم شخصية "هجرس" في الموسم الجديد للمسلسل الذي سيخوض به ماراثون دراما رمضان 2023،بعد أن تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الجديد للمسلسل.

من جهة أخرى، نوه سلام إلى أنه يواصل حاليا تصوير مشاهده الأخيرة لفيلم "عمهم"،والذي تقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المقبل،مشيرا إلى أنه يجسد خلال أحداثه دورا كوميديا جديدا.

فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي، وبطولة محمد إمام، محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، وسيد رجب،محمد سلام، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، نرمين الفقي، هاجر أحمد، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين.