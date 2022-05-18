أسامة دياب



ينظم المركز الفرنسي للأبحاث في شبه الجزيرة العربية محاضرتين الاولى بعنوان " من الإسلام في فرنسا إلى الإسلام الفرنسي... تاريخ اجتماعي قصير وقضايا معاصرة لعلاقة الدولة العلمانية بالمسلمين" وذلك يوم ٢٥ مايو الجاري في تمام الساعة السادسة في مقر رابطة الادباء العرب في منطقة العديلية، و الثانية بعنوان " الخلافات حول الإسلام في فرنسا في سياق إسلامي : بعض الحالات العملية" وذلك يوم ٢٦ مايو الجاري في تمام الساعة السادسة في مقر رابطة الادباء العرب في منطقة العديلية.



جدير بالذكر ان المحاضرتين سيلقيهما سيدريك بايلوك.