غيب الموت أمس مدير تحرير جريدة السياسة الزميل شوكت الحكيم، عن عمر يناهز الـ77 عاما، تاركا خلفه إرثا إعلاميا امتد لأكثر من نصف قرن.



والفقيد من مواليد جبل لبنان، حصل على ليسانس في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب ببيروت 1969، وتولى منصب مدير تحرير «السياسة» منذ العام 1994 حتى وفاته.



أمضى الحكيم رحلة طويلة في بلاط صاحبة الجلالة، من بيروت إلى لندن إلى باريس إلى دبي ثم الكويت، بدأها محررا ثقافيا في ملحق الأحد الأسبوعي الصادر عن صحيفة النهار البيروتية من 1968 وحتى 1969، ثم مسؤول الصفحة الثقافية في صحيفة صدى لبنان (1970 حتى 1972).



وتولى الحكيم عددا من المناصب حيث شغل رئيس قسم الثقافة والمنوعات، ثم سكرتير التحرير في مجلة الديار (سياسية أسبوعية) في بيروت من 1973 وحتى 1976، لينتقل بعدها إلى مدير تحرير مجلة الحسناء (نسائية عائلية أسبوعية في بيروت من 1976 وحتى 1981)، بعدها مدير تحرير مجلة كل العرب (سياسية أسبوعية) منذ صدورها في باريس 1982 وحتى 1986.

كما عمل الراحل مستشارا صحافيا في صحيفة البيان الإماراتية، ومؤسس مجلة الرياضة والشباب، ومدير تحريرها من 1986 وحتى 1989 في دبي.



وشغل أيضا منصب نائب مدير التحرير في صحيفة صوت الكويت منذ صدورها في لندن في نوفمبر 1990 وحتى توقفها عن الصدور في ديسمبر 1992 بالاضافة لشغله منصب مدير القسم الاقتصادي في صحيفة الحياة في لندن يناير 1992 ـ حتى يناير 1994.



وبهذه المناسبة الحزينة تتقدم «الأنباء» من أسرة الزميلة «السياسة» وأسرة الفقيد بأحر التعازي ..(إنا لله وإنا إليه راجعون).