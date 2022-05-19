يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) جهوده للوقوف على مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لأي حدث متعلق بالتأثير على استمرارية الأعمال، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، حيث قام مؤخرا بتنظيم برنامج تدريبي مكثف لقيادات البنك ومسؤوليه، بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، والذي تضمن نموذجين من تمارين المحاكاة، أولهما استهدف توعية وتدريب الإدارة التنفيذية عبر مشاركتهم في سيناريوهات متعلقة بكيفية التعامل مع الحوادث السيبرانية، والآخر قدم للمسؤولين التقنيين في البنك ممن يقومون بمكافحة الهجمات الإلكترونية مباشرة، باعتبارهم خط الدفاع الأول.

وفي هذا السياق، أفاد م.خالد الحقان، مدير أول - رئيس استمرارية الأعمال في KIB، بأن تمرين المحاكاة الذي نظمه البنك لمسؤوليه، جاء كأحد أهم مقومات الاستعداد ورفع مستوى الجهوزية لأسوأ السيناريوهات والأزمات والتدرب على كيفية التصدي لها، إضافة إلى تعزيز وتنسيق سبل وقنوات التواصل في المؤسسة بشكل عام، وذلك لضمان أعلى كفاءة وسرعة في الاستجابة للحوادث والأزمات.

وفي الختام، توجه مدير عام إدارة المخاطر، فيروز نوراني، من جانبه بالشكر للإدارة التنفيذية في KIB على المشاركة الفعالة في برنامج إدارة الأزمات، وتوفير فرص التدريب والتطوير الأساسية عبر نطاق المؤسسة بالكامل، التزاما منها بالارتقاء بالمهارات المطلوبة في هذا الإطار ورفع مستويات التأهب والجهوزية للتعامل مع مثل هذه الحوادث، ذلك بجانب حرصها على التعاون المثمر مع أفضل الشركاء من رواد هذا المجال، مؤكدا جهوده في تطوير المهارات تعد في غاية الضرورة للحفاظ على أعلى مستوى من الأداء والكفاءة واستمرارية الأعمال، لاسيما تلك المتعلقة بالتعامل مع التهديدات الناشئة وسيناريوهات المخاطر المختلفة، في ظل توجهات البنك لتقديم تجربة رقمية متقدمة وتعيين التكنولوجيا الحديثة في عملياته.