أجرى البنك التجاري السحب على حملة «مكافآت التجاري» للعملاء حاملي بطاقات فيزا، وقد تم إجراء السحب في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة منصور الظفيري، وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:



الجائزة الأولى: 1.5 مليون نقطة من نصيب بيبي إبراهيم الغانم



الجائزة الثانية: 500 ألف نقطة، انمار حميد حسين



الجائزة الثالثة: 500 ألف نقطة، يوسف يعقوب الكندري



الجائزة الرابعة: 250 ألف نقطة، فواز مبارك الحساوي



الجائزة الخامسة: 250 ألف نقطة، صلاح محمد المعوشرجي



الجائزة السادسة: 100 ألف نقطة، ريشمي ريفي بيلاي



الجائزة السابعة: 100 ألف نقطة، وفاء محمد دشتي



الجائزة الثامنة: 100 ألف نقط، أمين سيد محمد حميد يوسف



الجائزة التاسعة: 100 ألف نقطة، نبيل هاني القدومي



الجائزة العاشرة: 100 ألف نقطة، مضر أسعد عيد.



وفي ختام حملة «مكافآت التجاري» للعملاء حاملي بطاقات فيزا، أكد البنك التجاري الكويتي سعيه الحثيث تجاه مكافأة عملائه عبر إطلاق المزيد من الحملات الترويجية والتسويقية ومهرجانات السحوبات للاحتفال معهم بتتويجهم وفوزهم بالجوائز التي يقدمها البنك لهم.