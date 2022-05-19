أعادت «صفاة هوم»، أكبر سلسلة لمتاجر الأثاث ومستلزمات البناء في الكويت، افتتاح فرعها الأول في منطقة الري، وذلك بحلة جديدة كليا.



ويتبع معرض «صفاة هوم» الذي تم تجديده بالكامل - وهو أول معرض تم افتتاحه لسلسة «صفاة هوم» قبل أكثر من 15 عاما - الهوية الجديدة المعاصرة للعلامة التجارية الرائدة، التي تتميز بتصميم عصري ومميز، وطريقة عرض منتجات بأسلوب مختلف يهدف إلى تطوير تجربة العملاء أثناء تسوقهم وإعطائهم الأفكار العصرية المبتكرة والملهمة لتصميم منازلهم ومساحاتهم الخاصة، مع تشكيلة واسعة من قطع الأثاث والاكسسوارات.



يذكر انه وبمناسبة إعادة افتتاح المعرض بهذه الحلة الجديدة والعصرية، واحتفاء بثقة عملائها على مدار السنوات الماضية، تقدم «صفاة هوم» عرضا حصريا لزوار معرض الري لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس 19 الجاري، حيث سيحصل العميل على 50% من قيمة المشتريات عن طريق قسائم شرائية.



ويوفر المعرض تشكيلة متنوعة من أطقم الجلوس وغرف الطعام الفاخرة وبأعلى مستوى من الجودة، علاوة على غرف النوم المصنوعة من أحدث التصاميم، بالإضافة إلى الاكسسوارات لخلق جو من التناسق والبساطة.



وقد جرى إعداد استراتيجية تصميم تهدف إلى إيجاد مساحات داخل المعرض، تعكس الجوانب المتعددة للحياة المنزلية، وذلك لمنح العملاء الفرصة لاختبار تجربة تسوق، وكأنهم داخل منازلهم ومساحاتهم الخاصة، فصالات المعرض الواسعة وتشكيلات العرض المتميزة، وتصميم الأرضيات والإضاءة جميعها تم دراستها بعناية، لتساهم في عكس صورة جديدة من صور الأناقة والجودة لجميع المنتجات المعروضة.



بالإضافة إلى تشكيلتها المميزة للأثاث الداخلي، تقدم «صفاة هوم» باقة واسعة من منتجات الأثاث الخارجي، التي تضم أثاث الحدائق والشرفات والشاليهات والمسابح، كأطقم المفروشات والمظلات المتكاملة وكراسي الشمس والصوفات العملية بالإضافة إلى الأرجوحات وطاولات الطعام والوسائد المقاومة للماء وأطقم المائدة غير القابلة للكسر وغيرها من الاكسسوارات المميزة والمصممة جميعها من أجود المواد الأولية وبتفاصيل متنوعة وجذابة وبأحجام متفاوتة لتلائم مختلف المساحات.