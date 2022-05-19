أسامة دياب



افتتح المعرض السفير الإيطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي معرضا للمجوهرات الإيطالية تحت عنوان «ديفا.. سحر المجوهرات الإيطالية المميزة» وسط حضور ديبلوماسي وإعلامي كبير ومن المهتمين بالشأن الثقافي في الكويت.



ويتضمن المعرض الذي تستضيفه منصة الفن المعاصر (كاب)، ويستمر المعرض حتى 18 يونيو المقبل، ويتضمن قطعا فريدة لمصممي مجوهرات إيطاليين جرى تصميمها خلال الفترة الواقعة بين خمسينيات القرن الماضي والزمن الحاضر، وهو ما مثل فرصة للمقارنة بين التصميمات القديمة والحديثة، وما الذي تم الحفاظ عليه كجوهر لروح هذه التصاميم وما تم تطويره عبر الأجيال، في مبادرة تؤكد على أهمية استكمال ما بدأه الأجداد والآباء وما نقلوه للأبناء والأحفاد.



وعلى هامش افتتاح المعرض، أعرب السفير الإيطالي كارلو بالدوتشي عن شكره لجميع الجهات الكويتية على تعاونها المعهود من أجل إنجاح فعاليات السفارة الثقافية والفنية، حيث تعكس هذه الجهود عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وما حققناه معا من منجزات من أجل تعزيز العمل الثقافي محليا وعالميا. وأوضح أن إيطاليا والكويت تمتلكان قواسم مشتركة عديدة، من بينها الاهتمام بالفنون والحرف والموضة، متمنيا أن يجذب المعرض فضول الزوار من أجل استكشاف القطع الفنية الإيطالية التي يقدمها المعرض والتي تتمتع بالحرفية والتصميم.



هذا، وتعمل على تنسيق المعرض البروفيسورة ألبا كابيليري مع بوليديزاين (Polidesign). ويشاهد الزائر للمعرض مجموعة من روائع المجوهرات الإيطالية المصقولة التي تتسم بالابتكار والحرفية، وبما يلائم رؤية الحاضر وروح العصر، وإلى جانب كل قطعة يمكن الاطلاع على تفاصيل تعرف بها، وبخاصة تاريخها الذي يؤشر أحيانا إلى تأثرها بالفن الروماني القديم وحضارات البحر المتوسط.



ومما يميز معرض المجوهرات الإيطالية قدرته على جمع أجيال مختلفة من المصممين القدامى والمعاصرين، وهو فرصة لتتلاقى فيها خبرات ورؤى العديد من المصممين الإيطاليين وأصحاب المهارات ومصممي الأزياء تحت شعار واحد هو: التميز في المجوهرات الإيطالية.