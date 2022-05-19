نتطلع لتوظيف العنصر التكنولوجي في تمكين المرأة لنيل المناصب القيادية

سعداء بأن أكثر من 8000 طالب يدرسون في جامعات بريطانية لمواصلة تعليمهم



أسامة دياب



أكدت وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية أماندا ميلينغ أن الكويت شريك استراتيجي مهم في المنطقة «نسعى لترسيخ علاقاتنا معها لما لها من مكانة عالمية مرموقة».



وأشادت ميلينغ في لقاء مع «كونا» بمناسبة زيارتها للبلاد بالدور الذي لعبته الكويت مؤخرا في حل الأزمة الخليجية وإعادة «الثقة» بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان بالإضافة إلى دورها الإنساني والتنموي في اليمن وسورية وأفغانستان والعديد من الدول.



وأضافت انها تتطلع من خلال زيارتها التي تعد الأولى للكويت ومنطقة الخليج منذ توليها الحقيبة الوزارية إلى تنمية العلاقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين من خلال عمل لجنة التوجيه المشتركة التي تأسست عام 2012 وساهمت في تنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات. وأوضحت أن اللجنة تسعى لتطوير العلاقة في مجالات الأمن والدفاع والأمن السيبراني والتعليم والثقافة والتجارة والاستثمار، مضيفة أنها وقعت مع نظيرها الكويتي نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري على خطة عمل مشتركة بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم خلال زيارتها للبلاد.



وذكرت أن بريطانيا والكويت شريكان منذ عقود إذ «احتفلنا في عام 2019 بمرور 120 عاما على العلاقات بين البلدين»، مؤكدة متانة العلاقة والسعي إلى ترسيخها عبر هذه الزيارة.



وحول اتفاقية تغير المناخ أشارت الوزيرة إلى تعهد الكويت بالالتزام في خطتها الاستراتيجية للتأقلم مع خفض انبعاثات الكربون وانبعاثات الميثان.



وأشادت بنجاح التجربة البريطانية بالشراكة مع إيطاليا في ترؤس مؤتمر الأطراف الـ 26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي أقيمت في (غلاسكو) وصولا إلى البيان الختامي.



وأوضحت أن بريطانيا مازالت ترأس الدورة الـ 26 للمؤتمر وتسعى بدورها لأن تجعل الدول تطبق التزامها بتحقيق أهداف (غلاسكو) قبل انطلاق الدورة الـ 27 للمؤتمر بعد 6 أشهر في جمهورية مصر العربية.



على صعيد آخر، لفتت الوزيرة إلى مشاركتها يوم أول من أمس في ورشة عمل استضافتها السفارة البريطانية بالكويت بعنوان «المرأة في القيادة» بمناسبة يوم المرأة الكويتية.



وذكرت أنها تتطلع لتوظيف العنصر التكنولوجي في تمكين المرأة لنيل المناصب القيادية ووضع خارطة طريق لإيصال المرأة للأماكن المرموقة في المجتمع، مؤكدة أن المملكة المتحدة تقدم دعمها الكامل في كل المحافل الدولية لتمكين المرأة والفتيات في شتى المجالات وجعلهن أكثر فاعلية في المجتمع.



وردا على سؤال حول انعكاس الصراع القائم في أوكرانيا على منطقة الشرق الأوسط قالت الوزيرة إن المملكة المتحدة وشركاءها الدوليين يقفون ضد روسيا لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بغزو دولة ديموقراطية ذات سيادة بشكل «غير مسبوق ومستفز» دون وجود أسباب تبرر هذا الفعل.



وأضافت أن هذا الصراع نتج عنه ارتفاع في أسعار السلع التجارية والاستهلاكية ما يسبب ضررا على الأمن الغذائي العالمي إذ تغذي أوكرانيا ما يعادل 400 مليون شخص في العالم إضافة الى تصديرها للمستلزمات الزراعية عالميا.



وكانت السفارة البريطانية قد استعرضت تفاصيل الوزيرة أماندا ميلينغ إلى الكويت والتي هي أول زيارة لها إلى البلاد، مضيفة في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه أنه كجزء من برنامج أوسع، كانت الزيارة بمنزلة الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمجموعة التوجيه المشتركة - إطار العمل الثنائي للمملكة المتحدة والكويت.