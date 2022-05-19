عاطف رمضان



ذكرت وزارة التجارة والصناعة ان خدمة إشعارات صرف المواد التموينية أصبحت متوافرة في تطبيق سهل، مشيرة إلى ان الإشعارات يتم إرسالها إلى حساب المستفيد من البطاقة التموينية (رب الأسرة).



وأضافت الوزارة في تصريح صحافي انه يتم إرسال الإشعار بعد كل عملية صرف للمواد التموينية وإصدار فاتورة بذلك ويرسل إشعار تنبيه بالكميات المصروفة واسم الشخص المستلم.



ولفتت الوزارة إلى انه يجب تحديث رقم هاتف رب الأسرة في نظام البطاقة التموينية ليكون نفس الرقم المسجل في تطبيق «سهل» للاستفادة من هذه الخدمة.



وبينت ان هذه الخدمة متوافرة عن طريـق خدمات وزارة التجارة والصناعة في تطبيق «سهل» الحكومي.



من جانب آخر، قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير مخالفـة ضد إحـــدى الجمعيــات التعاونية لقيام الجمعية باستئجار 4 محال بعقود استثمار، حيث قام أصحاب تلك المحال باستغلالها لبيع السلع المقلدة إلا أن فرق وزارة التجارة التفتيشية كانت لهم بالمرصاد.