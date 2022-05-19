أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة اختتام فعاليات الموسم الحادي عشر من البرنامج التوعوي «المدارس الخضراء» للعام الدراسي الحالي بنسخته المدمجة ما بين التقديم بالحضور الواقعي مع الالتزام بالاشتراطات الصحية إلى جانب محاور إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تقنية زووم.



وبينت عضو مجلس الإدارة ومدير البرامج والأنشطة بالجمعية جنان بهزاد أن إعلان ختام فعاليات النسخة 11 من برنامج المدارس الخضراء تم بتنظيم ورشة عمل تدريبية بعنوان «الاستثمار في كوكب الأرض» بمشاركة 81 من معلمي ومعلمات التعليم العام والخاص من تخصصي العلوم والاجتماعيات عبر تقنية زووم لتدعيم التدريب على تأثيرات التغيرات المناخية وخطط التكيف في الكويت.



وأوضحت بهزاد أن «الورشة التدريبية تناولت موضوعات تغيرات المناخ، والنفايات البلاستيكية، وأهمية تغيير السلوك البيئي من خلال الالتزام بقانون حماية البيئة»، مشيرة إلى أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة وجلساتها الحوارية ومنها «تعزيز دور المعلم لتحفيز العمل التطوعي والتدريب عليه في المؤسسة التعليمية، وتفعيل دور الأندية المدرسية وتشكيل فرق ومجموعات للانخراط في العمل وتبادل الخبرات بين الطلبة، فضلا عن تحفيز العمل في قضايا المسؤولية المجتمعية والبيئية وميادين عملها، إضافة إلى الاهتمام بجوانب البحث العلمي وتشجيع الطالب على اختيار التخصصات العلمية الخضراء».



وأكدت جنان بهزاد أن النسخة الحادية عشر لبرنامج «المدارس الخضراء» جاءت استكمالا لدور الجمعية في التوعية والتدريب العلمي والعملي في ضمانة لاستمرارية التعليم والتدريب عبر مجموعة واسعة من مواد التعلم المتاحة للوصول للمعلومات البيئية التي لا تتوافر في المناهج التعليمية والمعززة للتعليم اللاصفي، لافتة إلى أن «الموسم الحادي عشر للبرنامج تناول مواضيع إدارة المخلفات الصلبة والمنزلية، والطاقة وتوفيرها، والمحافظة على المياه، وتغير المناخ، بالإضافة الى محاور التنوع البيولوجي (الطيور، النباتات المحلية، المناطق المحمية، التنوع البيولوجي البحري)، وأخيرا وليس آخرا قانون حماية البيئة».