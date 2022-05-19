أكد رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الطيران المدني، الذي يعد داعما رئيسيا لقطاع السياحة وحركة التجارة، لافتا إلى أن مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات التي تشهد جهودا كبيرة في هذه المرحلة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال زواره.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي امس بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع، تقريرا حول الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار سفنكس الدولي غرب القاهرة بمحافظة الجيزة.



بدوره، قال الوزير إنه تم إنجاز 90% من مشروع تطوير مطار سفنكس الدولي، الذي من المقرر بدء تشغيله منتصف يوليو المقبل، موضحا أن التطوير يستهدف جعله مطارا عالميا مجهزا بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية، لافتا إلى أن «سفنكس» يعد أحد المطارات المهمة التي تخدم قاطني محافظات الجيزة، الفيوم، المنوفية، بني سويف، والمنيا، لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي.



وأضاف أن تطوير مطار سفنكس سيسمح بتشغيل الرحلات المحلية، والدولية، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، وسيخدم أيضا حركة الصادرات بصورة كبيرة.



وأوضح وزير الطيران المدني أن أعمال تطوير مطار سفنكس الدولي تتضمن زيادة المساحة الكلية للمطار لتصبح 24 ألف متر مسطح، مع زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 900 راكب/ ساعة، وسيشمل التطوير تزويد المطار بمحطة تبريد جديدة بزيادة قدرها 6440 طن تبريد، ومحطة كهرباء جديدة بطاقة 7.5 ميجا، إلى جانب إضافة 6 مصاعد، و8 سلالم متحركة، و4 كباري لتحميل الركاب تخدم 4 طائرات، وتزويده بـ20 كاونتر للجوازات، و26 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر، و3 سيور للحقائب، مع زيادة عدد أجهزة فحص الحقائب بأشعة الـX-Ray لتصبح 13 جهازا، إلى جانب جعل المهبط يتسع لـ8 طائرات بطرازات مختلفة، وتجهيز غرفة مراقبة الكاميرات وتحقيق انضباط العمل بالمطار، وتم خلال الاجتماع عرض مادة فيلمية عما تم إنجازه بمشروع التطوير.