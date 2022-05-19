ذكر الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، علي سبت بن سبت، أن مجلس وزراء المنظمة عقد اجتماعه الـ 108 أمس على مستوى مندوبي وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء في الكويت، برئاسة م.خالد مطر العليج، ممثل الجمهورية العربية السورية في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة لعام 2022.

وأضاف بن سبت أن الاجتماع قد ناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة ومن بينها المصادقة على الحسابات الختامية للمنظمة لعام 2021، كما اطلع الاجتماع على التقرير المعد حول عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر خلال الربع الأخير من عام 2023، وعلى الفعاليات والندوات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها أو التي ستنظمها خلال عام 2022.



وأوضح أن المجلس قد اطلع أيضا على التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة (أوابك) من ضمنها التقرير ربع السنوي حول الأوضاع البترولية العالمية، وتقرير حول حرق الغاز، وتقرير عن «مقترحات وكالة الطاقة الدولية لمواجهة احتمال خروج النفط الروسي من الأسواق»، وتقرير عن «الأزمة الروسية- الأوكرانية وانعكاساتها الأولية على أسواق النفط العالمية»، والتقرير ربع السنوي حول «تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين» وغيرها.



وأفاد الأمين العام بأن الاجتماع على مستوى المندوبين، قد سبقه الاجتماع الـ 162 للمكتب التنفيذي، برئاسة م.خالد مطر العليج، ممثل الجمهورية العربية السورية في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة لعام 2022، وهو اجتماع مخصص للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة (على مستوى المندوبين)، وقد استعرض الاجتماع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، ومجال تفعيل دور المنظمة في التدريب، ومجال تنسيق مواقف الدول الأعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه، ومجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره.



كما تداول الاجتماع بشأن متابعة قرار مجلس الوزراء الموقر «4/107» بشأن تكليف المكتب التنفيذي للمنظمة وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية في تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، كما تطرق الاجتماع الى اختيار مجال جائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2022 من ضمن 3 مجالات مقترحة تتعلق بالصناعات البترولية التحويلية، والطاقات الجديدة والمتجددة، ومجال «تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية والاقتصاد الدائري للكربون».



هذا، وقد حضر الاجتماع ممثل الكويت في المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الشيخ د.نمر الصباح، حيث رحب بالوفود المشاركة في الاجتماع، وتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت، وتمنى لهم التوفيق في الاجتماع وأن يخرج بالأهداف المرجوة.



وأشار الشيخ د.نمر الصباح في كلمة له خلال الاجتماع أن الكويت تدعم كل الجهود التي من شأنها دعم وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة (أوابك)، وتوحيد الجهود لتطوير الصناعة النفطية وإقامة مشروعات مشتركة تعود بالمنفعة العامة لشعوب المنطقة.



وشدد على أن الكويت تقدم كل التسهيلات لمنظمة «أوابك» للقيام بدورها على أعلى مستوى.