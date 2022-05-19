وقع رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، صباح يوم أمس الأربعاء، في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام بمنطقة ضاحية مبارك العبدالله الجابر، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل، للرغبة في التعاون المشترك في المجالات العملية والبحثية والتدريبية والثقافية والتطويرية التي تمكّن الجانبين من تبادل الخبرات وتأكيد أهمية دور أعضاء قوة الإطفاء العام بالحفاظ على الأرواح والممتلكات في البلاد وتعزيز القدرات العلمية والفنية للمنتسبين من كلا الطرفين.

وقد شملت مذكرة التفاهم على تعزيز وتشجيع التعاون المشترك وفقا للقوانين والنظم المرعية بهذا الخصوص للوصول الى الغايات وتوفير كافة التسهيلات مع مراعاة اخطار الطرفين فيما بينهما بالاشتراك في الدورات التدريبية والندوات وورش العمل وتوثيق كافة مجالات التعاون عن طريق الزيارات واللقاءات وتبادل المحاضرين والاستعانة فيما بينهما.

كما نصت الاتفاقية على اقامة شبكة من الاتصالات من خلال لجان عمل مشتركة لتسهيل فاعلية التعاون، ومساهمة الطرفين بتقديم البرامج والدعم الفني واللوجستي مع تقديم الدراسات والبحوث العلمية والتعاون في اختبارات الكفاءة للجهاز الفني لمقاولي الإطفاء وجهات الفحص وفق الاشتراطات والمعايير المحلية والدولية المعتمدة بقوة الإطفاء العام.