قال التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم الخميس، ان وزارة الصحة رصدت سبع إصابات بمرض جدري القردة فيما يشتبه بوجود 22 حالة أخرى في العاصمة (مدريد).

ونقل التلفزيون عن مصادر بالوزارة القول انه تم بواسطة تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي.سي.آر) تحليل سبع عينات من مرضى يشتبه في إصابتهم بالمرض لافتا إلى ان النتائج جاءت إيجابية وفي انتظار تحليل التسلسل الجيني.

وأشار إلى أن السلطات المحلية في إقليم (مدريد) رصدت 22 حالة أخرى يشتبه في انها جدري القردة لافتا إلى انه ستتم معرفة نتائج الاختبارات في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح ان المصابين بحالة صحية جيدة باستثناء اثنين تم إدخالهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

يذكر أن جدري القردة مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ من أعراضه الحمى والصداع وتضخم العقدة اللمفاوية والوهن وظهور طفح جلدي على الوجه وأجزاء أخرى من الجسم.