في اطار ريادتها وتفردها بكل ما يتعلق بصناعة الموسيقى والترفيه، وقعت هرم شركات الانتاج والتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات" اتفاقية شراكة مع مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، وستمكن هذه الاتفاقية فناني ونجوم روتانا من المشاركة في الحفلات الموسيقية التي ستقام خلال موسم مسرح الدانة القادم بعد انتهاء الموسم الحالي الذي بدأ في شهر نوفمبر الماضي، ومنذ إطلاقه استقبل المسرح في الهواء الطلق ما يقرب من 70،000 شخص.

اتفاقية الشراكة تم ابرامها بين الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، والسيد شين تشالمرز، الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة، في فندق فورسيزونز بمملكة البحرين، وجاء توقيع الاتفاقية متزامنا مع تواجد "فنان العرب" محمد عبده أحد أشهر فناني ونجوم روتانا، في مملكة البحرين وزيارته مسرح الدانة، مبديا اعجابه بهذه التحفة الفنية، ومشيدا بأهمية هذه الشراكة بين روتانا ومسرح الدانة.

وبعد توقيع الاتفاقية قال السيد شين تشالمرز، الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة: "نحن فخورون بشراكتنا مع أكبر شركة في مجالات الانتاج والتوزيع والترفيه الموسيقى، ومن خلال هذه الشراكة المثمرة، نضمن وجود أفضل الشركات الإقليمية أداءً معنا.

خلال موسم الافتتاح، استضفنا العديد من النجوم الإقليميين والعالميين، بما في ذلك راشد الماجد، الشاب خالد، أصالة نصري، ماجد المهندس، حسين الجسمي، راسل بيترز، فرقة كينجز أوف ليون، إريك كلابتون وأحلام، متطلعين لإحياء المزيد من الحفلات الموسيقية المتميزة لمجموعة متنوعة من الجماهير من خلال هذه الشراكة ".

وتحدث الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات قائلا :"سعداء بهذه الاتفاقية، ونحن "روتانا للصوتيات والمرئيات" كشركة سعودية لها مكانتها وتخدم الفن العربي من المحيط الى الخليج ، ومن اكبر الشركات الموسيقية والترفيهية ومقرها الرياض في المملكة العربية السعودية، دوما حريصون منذ ان تأسست الشركة عام 1987 على التواجد والتفرد بتقديم كل ما هو مميز ومختلف في اكبر واضخم المهرجانات والمناسبات، وعلى خشبة اهم وابرز المسارح والاماكن، خاصة وان "روتانا" متعاقدة انتاجيا مع اكبر عدد من الفنانين والنجوم السعوديين والخليجيين والعرب وتتولى كذلك ادارة اعمالهم، وتعتبر إمبراطورية ترفيهية تنتج محتوى وعروضا تبث على قنواتها الإعلامية الخاصة وحساباتها الرقمية مع وصول أكثر من 500 مليون اسرة عربية بجميع أنحاء العالم.

بالتالي، هذه الشراكة مع مسرح الدانة ستكون لها نتائجها الكبيرة التي تصب في صالح الموسيقى والترفيه والجمهور الكريم".

الجدير ذكره، ان مسرح الدانة يقع في منطقة الصخير في مملكة البحرين، ويوفر تجربة فريدة من نوعها للزوار من خلال موقعه الخارجي وجودة صوتياته الطبيعية، التي تمكنه ليصبح الوجهة المفضلة لدى الفنانين ومتعهدي الفعاليات العالمية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين في قطاع السياحة والترفيه.

كما أن مسرح الدانة يشمل العديد من الساحات الداخلية والخارجية الخلابة لمتعهدي الفعاليات العالمية والشركات وللمناسبات الخاصة.