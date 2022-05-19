شريف حمدي

عادت بورصة الكويت للانخفاض مجددا بعد جلستين فقط من الارتفاعات اللافتة لكل المؤشرات خاصة السوق الاول.

واستهلت البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس بتراجعات لكل المؤشرات، وكان التذبذب السمة اللافتة مع جنوح للانخفاض جراء عمليات بيع شملت الكثير من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية خلال جلستي الثلاثاء والاربعاء.

وخسر مؤشر السوق الأول 126 نقطة بنسبة 1.4% ليتراجع الى 8696 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 1.1%بخسارته 69 نقطة ليصل الى 6041 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام 1.3% بخسارته 108 نقاط ليتراجع الى 7829 نقطة.

واكتست مؤشرات القطاعات باللون الأحمر تصدرها التكنولوجيا بـ 4.9%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات فقط بـ 0.3%.

وتراجعت السيولة بنسبة 15% بإجمالي 82.2 مليون دينار مقابل 96.5 مليون دينار امس، وتصدر سهم بيتك أعلى قيمة تداولات بـ 17.1 مليون دينار.