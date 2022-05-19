ثامر السليم

أكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات المجلس البلدي ضرار الدعيج أن سياسة العمل في المجلس البلدي لا تقل أهمية عن الدور الذي تقوم به السلطتان التشريعية والتنفيذية، داعيا الجميع للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي سيحدد هوية المجلس المقبل لمدة 4 سنوات مقبلة، لاسيما أن هناك مشاريع تنموية لا تزال معلقة على جداول الأعمال وضمن محاضر لجان المجلس.

وشدد الدعيج خلال حفل العشاء الذي أقامه يوم أمس الاربعاء في مقره الانتخابي بمنطقة كيفان، على ضرورة المشاركة نظرا لأهميتها، ولما لها من انعكاسات على تحسين بيئة الأعمال، لافتا إلى أن الطموح كبير لتحقيق الريادة للكويت والعودة لها عن طريق تفعيل دور المجلس بشكل فعال بصورة أكبر.

وأشار إلى أن العديد من القوانين واللوائح في البلدية تحتاج إلى «نفضة» و«غربلة» وإعادة تكوينها بما يتناسب مع التوسع العمراني، وبما يتماشى مع المخطط الهيكلي الرابع للدولة، خصوصا أننا بحاجة ماسة لتحقيق التنمية المستدامة على نطاق أوسع.

وبين أن مصير البلاد يحدده الشعب من خلال اختياراته، بمعنى أنه يجب أن تكون مخرجات المجلس البلدي تحمل صفة التكنوقراط بهدف إحداث نقلة نوعية في العمل البلدي بالتعاون مع البلدية والجهات الأخرى ذات الصلة.