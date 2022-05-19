فحص سلبي لكورونا قبل 72 ساعة مـن موعد المغادرة إلى السعودية

الحصول على تأمين يتضمن تغطيـة تكاليف العـلاج مـن الإصابة بالفيروس خلال فترة التواجد في الحج

أسامة أبو السعود

اصدرت ادارة الحج والعمرة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تعميما رقم ( ١٢/ ١٤٤٣هـ ) لأصحاب حملات الحج الكويتية بشأن الاشتراطات والضوابط الصحية لموسم الحج ١٤٤٣هـ ه .



وجاءت اشتراطات وزارة الاوقاف وفقا للتعميم الذي حصلت عليه " الأنباء " كما يلي :

۱) اشتراطات استكمال التحصينات الأساسية بلقاحات تعتمدها وزارة الصحة السعودية

۲) اشتراط تقديم فحص سلبي لفايروس كورونا (كوفيـد١٩) لعينـة أخـذت خـلال (۷۲) ساعة مـن موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية

۳) اشتراط لبس الكمامة أثناء أداء مناسك الحج في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة

4) اشتراط الحصول على تأمين يتضمن تغطيـة تكاليف العـلاج مـن الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد۱۹) خلال فترة تواجد الحجاج في المملكة العربية السعودية

5) يكون حج هذا العام للفئة العمرية الأقل من (65) عاماً ميلادياً