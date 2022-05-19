عبدالعزيز الفضلي

أكد مرشح الدائرة السادسة في انتخابات المجلس البلدي فهيد فهاد المويزري ضرورة ان تكون رئاسة المجلس المقبل من العشرة المنتخبين وهذه هي اختيارات الناس، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن الرئيس المنتخب افضل من المعين.

جاء ذلك خلال افتتاح مقره الانتخابي بندوة تحت شعار «رسالة الى.. » أمس الأربعاء بحضور حشد جماهيري كبير.

وقال المويزري: نعيش هذه الأيام عرسا ديموقراطيا وهو انتخابات المجلس البلدي الذي يعد اقدم مؤسسة تشريعية في الكويت وقبل يومين اختتمنا أعمال المجلس السابق وأتمنى أن نكون قد أدينا الامانة التي حملتموني اياها وشكرا لجميع اخواني الزملاء، لافتا الى انه فكر كثيرا لاختيار عنوان للندوة وكانت «رسالة الى.. » وهي رسالة عامة وموجهة وتؤدي الغرض نحث فيها على الحضور على اختيار ممثليهم للمجلس البلدي وأيضا انتم من يحدد الإطار العام للمجلس المقبل وهويته لعدة أسباب ومن أهمها اختيار الأفضل على مبدأ «خير من استأجرت القوي الأمين» وهذا أمر مهم حتى نستطيع ان نقدم ما لدينا لخدمة البلد والمواطنين.

وأضاف: الأمر لا ينتهي عند الاختيار، فهناك دور جديد هو مراقبة أداء الاعضاء ويجب أن تكون هناك رقابة شعبية على أداء العضو وأتحدث عن تجربة شخصية فكنتم ورائي دائما وهو أمر صحي وإيجابي ان نراقب ونتابع اداء نوابنا، لافتا الى أن هناك بعض المسؤولين لا يهمهم ذلك وأنتم أهل الدعم وعندما رأوا المسؤولين ان هناك دعما شعبيا تراجعوا عن بعض الأمور المضرة وأنا على ثقة أنكم تتجاوبون مع القضايا الشعبية.

وتابع: المجلس المقبل يحتاج الى رؤية وعضو يعرف أين يتجه فالمجلس السابق قدم إنجازات، ولكن لضيق الوقت هناك قضايا لم تنته فإذا نلت ثقتكم فسألتقي مع النواب العشرة لأخذ رأيهم، مشددا على أن رئاسة المجلس البلدي المقبل يجب ان تكون من العشرة المنتخبين وهذه هي اختيارات الناس وأثبتت التجارب ان الرئيس المنتخب افضل من المعين، وهذا اقل ما نقدمه لكم ويجب ان يكافأ الشعب وان يكون رئيس المجلس البلدي منتخب.

وذكر أن هناك رسالة أخرى للحكومة، وعليها أن تجيد اختيار النواب الـ 6 المعينين وهي «اختاروا الاصلح» ورسالة أخرى خاصة لأبناء الدائرة وهي ألا احد يعتمد على غيره في الحضور فكل دائرة ليست محسومة ورسالتي لأهلي لا تعتمدوا على الغير في الحضور يوم السبت وشاركوا، موضحا انه بعد اربع سنوات من العمل في المجلس البلدي اقسم بالله أني فخور بكم وان اكون احد خياراتكم، وهذه الكوكبة التي كانت ولا تزال سندا لي فقد عملت في السنوات الماضية كل ما أستطيع، ونسأل الله أن يولي علينا خيارنا.