احتفل نجوم الفن بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام ال82، على مواقع السوشيال ميديا أو لقاء مع الزعيم وأحفاده احتفالا بملك الكوميديا، والبعض الآخر نشر صور لهم من خلال أدوارهم السينمائية أو الدرامية أو المسرحية مع الزعيم، بعد رحلة عطاء بلغت 60 عاما في عالم الفن ، وجاء في مقدمة النجوم الذي احتفل بعيد الفنان عادل إمام ، يسرا ورغدة واكرم حسني وكريم عبد العزيز.

وهنأت الفنانة يسرا، الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده، قائلة في تصريحات صحفية، "زميل وصديق وأستاذ، وعملنا سويا، وشخصية لطيفة، يضيف سعادة على كل اللي شغالين معاه ، موضحة أنه يشعر دائما بالمسئولية ولم يتخذ الفن مهنة يسترزق منها أو أن يكون مشهورا، ولكن يعتبر الفن رسالة يجب أن يؤديها.

وأضافت :"أن الزعيم ، يعد مؤسسة فنية وفكرية ومثقف ثقافة غير عادية، ويتمتع بذكاء خارق للعادة ، كما أنه يمكن أن يضحك الجمهور وقادر على أن يجعلهم يبكون، مشيرة إلى أن الزعيم كان سبب نجومية الكثير، ويعد أسطورة حقيقية وفنية وهو إنسان عظيم، ويقف ويدعم الجميع وبه العديد من الصفات التي يصعب أن تجدها في إنسان غيره".

ومن جانبه، هنأ النجم أكرم حسني، الفنان الكبير الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده وكتب حسني، عبر حسابه على تويتر: كل سنة وأنت بخير وصحة يا زعيم".

وهنأ الفنان كريم عبد العزيز، الزعيم عادل إمام وكتب كريم عبد العزيز، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" عيد ميلاد سعيد الزعيم النجم عادل إمام أيقونه الفن المصري والعربي أطال الله في عمره وأمده بالصحة والعافية كل سنه وأنت طيب يا أستاذ".

ونشر الفنان محمود البزاوي صورة برفقة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، من خلال حساب الفيس بوك الخاص به وعلق البزاوي علي الصورة: "عيد ميلاد الأستاذ .. و زي ما دائما بقول عن الأستاذ في تمثيل تراجيدي وفي كوميدي وفي عادل إمام .. كل سنة و حضرتك طيب يا زعيم".

ونشرت الفنانة مي كساب صورة برفقة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، من خلال حسابها على موقع الانستجرام وعلقت كساب علي الصورة بـ"كنت من المحظوظين اللي اشتغلوا مع حضرتك شرف ليه الوقوف جنبك ربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا زعيم كل سنه وحضرتك طيب وعقبال سنين كتير في صحه وستر وسعادة".

واحتفل ألفنان أحمد مكي بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ82 في بيته، وكان برفقته المخرج عمرو عرفة، والفنان محمد ثروت، والمخرج رامى إمام، والمنتج عصام إمام، وأحفاد عادل إمام.

كما احتفلت الفنانة ليلى علوي بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام"، صورة تجمعها بالزعيم وعلقت عليها قائلة: "حبيب الكل الزعيم، كل سنة وأنت طيب وبألف خير وصحة وبتسعد الناس كلها في الوطن العربي والعالم كله.. بنحبك عيد ميلاد سعيد".