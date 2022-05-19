صوتت ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية لصالح تقنين الموت الرحيم، لتصبح بذلك سادس ولاية استرالية تفعل بذلك.

وتم تمرير مسودة القانون، التي تتيح للأشخاص المؤهلين الموت الرحيم كخيار إضافي لانهاء الحياة، اليوم الخميس في مجلس الشيوخ بالتعديلات بواقع 23 صوتا لصالح المسودة مقابل 15 بعد مناقشة استمرت 12 ساعة. وبعد ذلك صدق مجلس النواب على المسودة.

ونقلت وكالة استراليا أسوشيتد بريس عن اليكس جرينويتش العضو ببرلمان الولاية، الذي طرح مسودة القانون العام الماضي أمام مجلس النواب القول" اليوم، نيو ساوث ويلز تجتاز حاجز الصدق والرحمة ".

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال 18 شهرا.

ويتيح القانون للمواطنين الاستراليين أو المقيمين الذين يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر ولديهم القدرة العقلية اتخاذ قرار إنهاء حياتهم في حال كانوا يعانون من مرض يسبب الموت، خلال 12 شهرا بالنسبة لمرض التنكس العصبي أو 6 أشهر ، أو إذا كان يسبب المعاناة.