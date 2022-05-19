أقرّ أحد عناصر الشرطة الثلاثة الذين لم يحرّكوا ساكنًا خلال عملية مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا في 2020، بذنب التواطؤ في القتل غير المتعمّد، وبالتالي سيتجّنب محاكمة ستبدأ في حزيران/يونيو، حسبما أعلن قضاء الولاية.

واعترف توماس لاين "بمسؤوليته في مساهمته في مقتل" جورج فلويد، حسبما جاء في بيان صادر عن المدعي العام لمينيسوتا كيث ايليسون.

وأضاف "هذا الاعتراف بأنه قام بشيء مؤذٍ هو خطوة مهمّة نحو تضميد جراح عائلة فلويد ومجتمعنا والأمّة".

وقَبِل الشرطي السابق، الذي كان متّهمًا بالتواطؤ في تنفيذ جريمة قتل، باتفاق الاعتراف بالمسؤولية بعد إعادة تصنيف التهم خلال جلسة محكمة في مينيابوليس، بحسب متحدث باسم المحكمة.

وبموجب شروط هذا الاتفاق، سيُحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في سجن فدرالي.

قال محامي عائلة فلويد بين كرامب "نأمل أن يفتح (الاتفاق) حقبة جديدة يفهم فيها عناصر الشرطة أن بعض القضاة سيحاسبونهم، مثلما قد يفعلون لمواطنين آخرين".

ولم يقرّ أي من زميليه الآخرين تو ثاو وألكسندر كوينغ بمسؤوليتهما، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما في 13 حزيران/يونيو.

وأُدين عناصر الشرطة الثلاثةالذين كانوا حاضرين عند إلقاء القبض على جورج فلويد، بتهمة عدم التدخل لمساعدة الأميركي من أصل إفريقي، في محكمة فدرالية في شباط/فبراير.

وسيصدر الحكم في وقت لاحق.

وحكم قضاء ولاية مينيسوتا على شرطي رابع هو ديريك شوفين في حزيران/يونيو 2021، بالسجن 22 عامًا ونصف بتهمة القتل. وكان شوفين قد وضع ركبته على عنق فلويد لدقائق طويلة في 25 أيار/مايو 2020، ما تسبب باختناقه ومقتله.