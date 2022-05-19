ألغت ماليزيا شروط التصاريح المعتمدة لاستيراد بعض السلع الغذائية، وذلك بأثر فوري، في إطار مساعي رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب لضمان وصول إمدادات مناسبة لبلاده.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لوزارة الزراعة والأغذية الماليزية صادر اليوم الخميس أنه تم الغاء شروط التصاريح المعتمدة بالنسبة لاستيراد الدجاج والملفوف وجوز الهند والحليب المبخر، فيما بقيت التصاريح لازمة بالنسبة لعمليات شراء الأرز.

ومع إلغاء شروط التصاريح المعتمدة، تبقى تصاريح الاستيراد لازمة من أجل التحكم فيما يتعلق بالأمن البيولوجي ولضمان خلو المواد الغذائية المستوردة من الأمراض والآفات، وفقا للبيان.