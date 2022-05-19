تعتزم هولندا إنفاق 4ر2 مليار يورو سنويا على ميزانية الدفاع، وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه امستردام اتخاذ خطوات كبيرة نحو الايفاء بمعايير حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تطلب من الدول انفاق 2% من ميزانيتهم على مجال الدفاع، وفقا لما ذكرته صحيفة دي تلجراف الهولندية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر من لاهاي إنه من المتوقع أن تكون زيادة ميزانية الدفاع نتاج مباحثات خلال عرض وزير المالية للإيرادات والنفقات.

من المتوقع استقطاع 2ر2 مليار يورو من صندوق المناخ و النتروجين وصندوق وبكي/ويبس للنمو الوطني.

ويريد الائتلاف الهولندي معرفة ما إذا كانت أهداف هذين الصندوقين سوف تتحقق بميزانية أصغر.

كما يدرس الائتلاف زيادة الحد الأدني للأجور بنسبة 5ر2% خلال عام 2023 بدلا من عام .2024