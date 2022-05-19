أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية اليوم الخميس ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال آذار/مارس الماضي بنسبة 6ر7% سنويا إلى 5ر869 مليار ين (75ر6 مليار دولار)، في حين كان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 7ر3% بعد ارتفاعه بنسبة 3ر4% خلال شباط/فبراير الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال آذار/مارس الماضي بنسبة 1ر7% شهريا، وهو أفضل من التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 7ر3%، بعد تراجع شهري بنسبة 8ر9% خلال الشهر السابق.

وتراجع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6ر3% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وزاد بنسبة 1ر6% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بعد نمو ربع سنوي بنسبة 1ر5% ونمو سنوي بنسبة 4ر6% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

في الوقت نفسه يتوقع محللون تراجع الطلب على الآلات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1ر8% على أساس ربع سنوي وبنسبة 6ر5% على أساس سنوي.