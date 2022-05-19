عادل الشنان

أكد مرشح الدائرة الاولى في انتخابات المجلس البلدي د.حسن كمال أن المجلس البلدي يعتبر من أقدم المجالس في الكويت، مؤكدا أن دوره يتمثل في التخطيط والتوجيه والرقابة على جميع الأعمال التي تتعلق بالمشاريع العمرانية والبيئية بالإضافة إلى رسم السياسات والخطط للدولة.

وأضاف كمال خلال استقباله أهالي الدائرة في مقره الانتخابي أمس الأربعاء، بحضور وزراء ونواب سابقين أن المجلس البلدي يعتبر البوابة والأساس لكل مشاريع الدولة، لافتا إلى أن أي مشروع يتم تنفيذه في الكويت لابد من مروره من بوابة «البلدي»، وتشرفنا باختياركم لنا في هذا الموقع، وقد ساهمنا في إقرار العديد من المشاريع، لاسيما أنها مشاريع دولة مهمة بالإضافة إلى متابعة اللوائح التي تتعلق بشؤون البلدية تم تطويرها وإقرار البعض منها من أجل تحسين الخدمات الموجودة.

وتابع: نحتاج في الفترة الحالية إلى تطوير الخدمات بشكل عام، خاصة أن المجلس البلدي يعتبر تخصصا فنيا ويتكون من 16 عضوا، 10منتخبين و6 معينين من قبل الحكومة، لافتا الى أن قوة المجلس تكمن في قوة أعضائه، وهذه القوة لن تأتي إلا بقوة المخرجات الانتخابية وجودة الاعضاء الذين يتم اختيارهم، من قبل المشاركة الشعبية الفعالة، متمنيا أن يكون هناك تركيز في عملية الانتخابات والاختيار، آملا ان تكون المخرجات من أصحاب الخبرة والرأي، بما يتناسب مع دور المجلس البلدي وقوة تأثيره.

وطالب الحكومة بحسن اختيار الـ 6 أعضاء المعينين، وان يكونوا أصحاب رأي وخبرة ودراية، مشددا على التدقيق على الأعضاء المختارين من قبلهم، خاصة أننا بحاجة إلى أصحاب الكفاءة في هذا الموقع بالذات، لافتا إلى أننا على مشارف الانتخابات ويجب أن تكون هناك توعية للمواطنين جميعا بأهمية دور المجلس البلدي، لاسيما الجانب الفني المتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية وغيرها، متمنيا أن تكون هناك عملية تثقيف وتوعية وتحفيز للمشاركة الانتخابية.

وأكد أن المرحلة الحالية مهمة في تنمية وبناء الكويت، داعيا إلى المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات، لافتا إلى أن القراءات السابقة بينت أن نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي قليلة، مطالبا بمشاركة فعالة لبناء حاضر ومستقبل أفضل.