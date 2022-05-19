السفير الإسباني: مبادرة تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج تعتبر مثالاً للتبادل الجيد بين المهنيين

نتوقع أن يكون البرنامج علامة فارقة في تعزيز علاقة أوثق وأعمق بين الشركات الإسبانية وصندوق التنمية

أسامة دياب

بحضور مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مروان عبدالله ثنيان الغانم، أقام سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسي مورو أغيلار، حفل استقبال لمنتسبي برنامج تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج الخاص بالصندوق الكويتي للتنمية، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات الإسبانية المشاركة في البرنامج، وذلك بمقر السفارة مساء أمس.

وفي تصريح له على هامش الحفل، قال مدير عام الصندوق مروان عبدالله ثنيان الغانم إن برنامج تأهيل المهندسين والمعماريين يحظى باهتمام محلي كبير نظرا لكونه يصب في إطار دعم جهود التنمية البشرية في الكويت، ويسعى البرنامج منذ إطلاقه إلى إكساب المشاركين فيه مهارات احترافية عالية تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه التخصصات المهمة وخاصة في القطاع الخاص الكويتي، كما يسعى إلى المساهمة في جهود الحكومة في مجال التنمية البشرية للكوادر الوطنية والدعم المؤسسي للقطاع الخاص.

والجدير بالذكر أن عدد خريجي البرنامج منذ إطلاقه في 2004 حتى سبتمبر 2021 بلغ حوالي 789 متدربا ومتدربه.

من جهته، أشاد السفير الإسباني بالعلاقات الثنائية الدائمة والتعاون الوثيق مع الصندوق الكويتي للتنمية، مضيفا أن مبادرة تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج تعتبر مثالا للتبادل الجيد بين المهنيين في كلا البلدين، وينظر إليه كمساهمة فعالة في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مجال تنمية رأس المال البشري.

وذكر أن التقييم العام للبرنامج لكلا الجانبين كان مرضيا جدا على مستوى التدريب، وأن نجاح المبادرة يمثل فرصة لتشجيع الشركات الإسبانية الأخرى الى الانضمام الى البرنامج التدريبي، مشير الى انه من المتوقع أن يكون البرنامج علامة فارقة في تعزيز علاقة أوثق وأعمق بين الشركات الإسبانية والصندوق في المستقبل.

وشاركت 10 شركات إسبانية في البرنامج منذ إطلاقه، معظمهم من الشركات الكبرى في مجال الهندسة والبناء والعمارة، بمعدل 10 متدربين في كل عام.

الجدير بالذكر أن برنامج التدريب ينقسم إلى 3 مراحل مدتها 13 شهرا، تبلغ مدة المرحلة الأولى 3 أشهر وتشتمل على محاضرات وورش عمل وتطبيقات عملية تغطي النواحي الهندسية والفنية والإدارية والمالية، وهي موزعة على حوالي 13 أسبوعا، فيما تبلغ مدة المرحلة الثانية 6 أشهر وتشتمل على تدريب ميداني خارج الكويت مع شركات أو مؤسسات أو منظمات عالمية أو إقليمية ويتم الاهتمام في هذه المرحلة على التدريب العملي في النواحي الهندسية والفنية التطبيقية عبر الالتحاق بإدارات وأقسام هذه الشركات والعمل فيها بشكل يومي، حيث يسند إلى المتدربين مهام ومسؤوليات محددة.

وتبلغ مدة المرحلة الثالثة 3 أشهر وتشتمل على تدريب ميداني داخل الكويت مع شركات أو مؤسسات أو مصانع غالبا ما تنتمي الى القطاع الخاص.