أكد مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة لانتخابات المجلس البلدي محمد إظبية أهمية التنظيم الأمثل لمنطقة الصبية وشمال الكويت بإنشاء مناطق سكنية وتجارية وسياحية.

وقال اظبية خلال افتتاح مقره الانتخابي ان لديه برنامجا انتخابيا تحت شعار «نحو كويت جديدة لمزيد من الانجازات» يتضمن العديد من الاهداف التي يسعى لتحقيقها في حال وصوله إلى المجلس بالتعاون مع الاعضاء وتشمل إنشاء منظومة بيئية واقتصادية لمعالجة النفايات وتدويرها وفق النظم العالمية.

وأضاف: نسعى الى الاستخدام الامثل لجزر الكويت وأهمها فيلكا وإعادة إحيائها، إعادة تنظيم الساحل الجنوبي للكويت بإنشاء كورنيش وشواطئ ومناطق سكنية وسياحية، ونقل القسائم الخدمية بالشويخ والري وغيرهما إلى هوامش خدمية على جوانب الطرق السريعة، وإنشاء حدائق ومراكز وأندية شبابية بالمناطق السكنية باستغلال أراضي المدارس غير المستغلة مع نقل المعسكرات خارج المناطق السكنية.